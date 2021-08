Skiforbundet advarte Bråthen med sparken

Oslo 20210824. Clas Brede Bråthen til stede når Daniel-André Tande er tilbake i bakken etter fallet i Planica. Her i Midtstubakken tirsdag.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen ble i desember i fjor truet med at han kunne miste jobben i skiforbundet. Det viser et brev VG har publisert.

I advarselen datert 22. desember 2020 viste Norges Skiforbund til et intervju med Dagbladet fra sju dager tidligere. NSF-ledelsen mente Bråthen der ga inntrykk av at manglende likestillingsfokus i forbundet var årsaken til utsettelsen av verdenscuprennet for kvinner på Lillehammer.

Brevet, som er publisert i sin helhet av VG og signert skiforbundets generalsekretær Ingvil Bretten Berg, avsluttes slik:

«Arbeidsgiver ser svært alvorlig på saken og gjør oppmerksom på at dersom du begår lignende eller andre kritikkverdige forhold, kan dette medføre at vi vil vurdere å bringe arbeidsforhold til opphør uten ytterligere advarsler».

Konflikten ble kjent sist uke, men VG har fått tilgang på en oppsummering fra et møte i september i fjor som viser at det da var misnøye med kommunikasjonsformen til Bråthen.

– Det som gjør at jeg ikke kan akseptere den skriftlige advarselen, er at jeg ikke er enig i innholdet og mener det er min plikt som sportssjef å stille opp for våre utøvere, i dette tilfellet Maren Lundby og de andre kvinnehopperne, sier Bråthen til VG.

Berg vil ikke kommentere saken utover det som har kommet fram.