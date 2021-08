Bråthen: – Vanskelig å sette ord på den støtten jeg har fått

NTB

Det har vært en unison støtte fra hopplandslaget etter bråket rundt sportssjef Clas Brede Bråthen den siste tiden. Han møtte pressen tirsdag.

– Jeg tror alle skjønner det at det å bli verdsatt av folk du har enorm respekt for, og folk som betyr mye for deg, er jo på mange måter det som er viktig her i livet. Det er jo derfor jeg er her også, for å se på Daniel og prøve å håpe at det kommer i gang slik som vi alle sammen håper at det skal. Det er vanskelig å sette ord på den støtten jeg har fått. Det er veldig sterkt.

Det sa Clas Brede Bråthen til et samlet pressekorps tirsdag formiddag. Det har stormet i hoppleiren de siste ukene etter at det ble kjent at Norges Skiforbund ikke ønsker å fornye kontrakten med sportssjef Bråthen etter at hans nåværende går ut i april 2022.

På spørsmål om hva han syntes om at saken er blitt gjort offentlig, svarte Bråthen:

– Det hadde vært best for alle om det ikke var noe sak i det hele tatt. Nå som det er blitt som det er blitt, må vi komme oss videre. Jeg håper at utfallet blir at det blir bedre for dagens skihoppere og fremtidens skihoppere.