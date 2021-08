Amerikansk golfstjerne innlagt på sykehus med lungebetennelse

Patrick Reed representerte USA under OL. Foto: Matt York / AP / NTB

NTB

Den amerikanske golfspilleren Patrick Reed måtte trekke seg fra PGA-turneringen Northern Trust. Han er nå innlagt på sykehus med lungebetennelse.

Reed måtte trekke seg fra Northern Trust-turneringen med en vond ankel, og bare noen dager senere hadde han fått påvist lungebetennelse i begge lungene. Nå er han innlagt på et sykehus i Houston.

– Først og fremst vil jeg takke alle for støtten. De gode nyhetene er at ankelen er bra, den dårlige er at jeg er på sykehuset med lungebetennelse, sa Reed i en uttalelse.

– Jeg er på vei mot å bli bedre. Med en gang jeg har fått grønt lys fra legene, ser jeg fram til å komme meg tilbake. Jeg ønsker alle det beste og kan ikke vente med å komme meg ut på golfbanen igjen, fortsatte han.

Han blir ikke å se i neste ukes PGA-turnering, som er den andre turneringen i FedExCup-sluttspillet.

– Han ble veldig dårlig veldig raskt. Det har vært skummelt de siste dagene, skrev kona Justine Reed i en SMS til CBS Sports' Amanda Balionis. Hun var programleder for kanalen som viste mandagens fjerde runde av PGA-turneringen, som ble utsatt en dag som følge av dårlig vær.

– Akkurat nå vet vi ikke når han er tilbake. Vi tar en dag av gangen og følger legenes anbefalinger. Det viktigste nå er at han blir 100 prosent igjen. Og når de sier han kan spille igjen, kommer han til å spille, skrev kona Justine videre i meldingen.

Reed representerte USA under OL og ble nummer 22 i turneringen. Han har vunnet ni PGA-turneringer og er ranket som nummer 17 i verden.