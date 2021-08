Hovland ute av tetkampen etter kollaps på siste runde

Viktor Hovland har strevd de første ni hullene på den avgjørende runden av PGA-sluttspillet i New Jersey. Foto: AP Photo / John Minchillo / NTB

NTB

Viktor Hovland spilte seg ut av tetkampen i PGA-sluttspillet på avslutningsdagen mandag. En sur kvadrupel bogey på hull fem ødela for nordmannen.

Hovland startet den værutsatte sisterunden i tetkampen, men var på delt 43.-plass da han var ferdigspilt.

Han gikk de første ni hullene seks slag over par, og spilte seg helt ute av tetkampen. På de siste ni hullene ble det tre birdier og like mange bogeyer. Totalt endte Hovland sju slag under par etter fire runder.

Det norske golfesset slo ut som nummer seks mandag, etter at søndagens runde ble utsatt av uvær. Hovland var kun tre slag bak ledende Jon Rahm og Cameron Smith, men håpet om turneringsseier brast allerede tidlig på runden.

Hovland gikk de fire første hullene på par, før det gikk skikkelig i ball for nordmannen på det femte hullet. 23-åringen kom skjevt ut fra utslaget og endte til slutt opp med en kvadrupel bogey.

Hovland svarte med en birdie på det neste, men maktet kun par, bogey og dobbelt bogey på de neste tre, noe som sendte ham ytterligere ned på listene.

Verdensener Jon Rahm leder foreløpig PGA-turneringen to slag foran Tony Finau og Cameron Smith, etter at han har vært gjennom de sju første hullene.