Norsk ishockeyprofil klar for klubb i USA

Christian Kåsastul (i midten) er klar for en klubb i USA. Foto: Fredrik Hagen, Norges Ishockeyforbund / NTB

NTB

Landslagsspiller Christian Kåsastul er klar for den amerikanske ishockeyklubben The Greenville Swam Rabbits.

South Carolina-klubben blir 24-åringens nye arbeidsgiver etter at han avbrøt sin kontrakt med AIK etter forrige sesong, melder TV 2.

Klubben er farmerklubb for Charlotte Checkers, som igjen er farmerklubb for NHL-laget Florida Panthers.

Kåsastul gjorde blant annet en god innsats for det norske landslaget under VM, og den amerikanske klubben skal ha fulgt ham over tid.

24-åringen er med i troppen som torsdag starter OL-kvalifiseringsturneringen i Oslo.