Ole Morten Iversen hardt ut mot svenskenes forslag: – Fryktelig uenig

Flere svenske skistjerner ønsker at langrennskvinnene skal begynne å konkurrere på de samme distansene som herrene. Det forslaget er den norske landslagssjefen totalt uenig i.

Etter at langrennssesongen ble avsluttet i vinter, skrev flere svenske kvinnelige skiløpere under på et opprop der de krever at Det internasjonale skiforbundet (FIS) lar kvinnene konkurrere på de samme distansene som herrene.

– Det er kjemperart at guttene går dobbelt så langt som oss i for eksempel skiathlon. Det er nesten litt krenkende, uttalte den svenske skiyndlingen Frida Karlsson, ifølge Expressen.

Hun fikk støtte av lagvenninnene Linn Svahn og Charlotte Kalla.

– Det er jeg totalt uenig i

Men Norges landslagssjef Ole Morten Iversen liker ikke det svenske forslaget.

– Jeg som dametrener, ikke bare på elitelag, men i mange år, jeg er fryktelig uenig i at jentene skal gå femmil. Det gagner verken norsk eller internasjonal langrenn og heller ikke rekrutteringen. Det er jeg totalt uenig i, sier han til NRK.

Temaet kan ende opp på et FIS-møte til våren, ifølge Ulf Morten Aune, som er landslagskoordinator i Norges Skiforbund.

– Therese er vant til at jeg sier ting hun ikke liker fra før

En av utøverne som etter all sannsynlighet vil ha en stor fordel av å gå lengre distanser, er Therese Johaug. Iversen er klar på at han ikke ønsker å være med på å gi Norges største stjerne en fordel i sporet.

Ole Morten Iversen sammen med Therese Johaug under en treningsøkt i sommer. Les mer Lukk

– Therese er vant til at jeg sier ting hun ikke liker fra før, hun. Hun er innforstått med at jeg som trener må tenke utover det som gagner henne. Om det er tre eller fem mil, det går bra for Therese uansett, sier Iversen til NRK.

Vegard Ulvang, leder for langrennskomiteen FIS, støttet det svenske oppropet i våres.

– Det har min fulle støtte, og det er på høy tid. Dette er en sak som har vært på agendaen lenge uten å få særlig gehør. Så det er flott at den nå reises av svenske jenter, sa Ulvang til NTB.