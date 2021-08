Manchester United snublet mot Southampton – tangerte Arsenal-rekord

Mason Greenwood setter inn 1-1 mot Southampton. Foto: Andrew Matthews / PA via AP / NTB.

NTB

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United klarte bare 1-1 borte mot Southampton. Samtidig forlenget klubben rekken uten bortetap og tangerte rekorden.

Uavgjortresultatet gjør at Manchester United er ubeseiret i de 27 siste bortekampene i Premier League med 17 seirer og ti uavgjort. Søndagens kamp tangerte Arsenals rekke på 27 kamper fra april 2003 til september 2004. Forrige gang Manchester United tapte på bortebane, var mot Liverpool i januar 2020.

Målscorer Mason Greenwood var skuffet etter kampen, men tok seg tid til å anerkjenne tangeringen.

– Vi har gjort det bra. Det er vanskelig å spilte borte, og med fansen tilbake gjør de en forskjell, men forhåpentligvis kan vi slå tilbake og vinne neste kamp, sa han til BBC.

Forrige oppgjør i Premier League mellom lagene endte 9-0 til Manchester United på Old Trafford, men søndag var det jevnere.

Et selvmål av Fred ga Manchester United en kalddusj etter en god start, mens Mason Greenwood scoret sitt andre mål for sesongen på like mange kamper. Igjen var Pogba involvert med målgivende pasning, som han var hele fire ganger mot Leeds sist runde.

Manchester United møter Wolverhampton til en ny bortekamp før landslagspausen til søndag. Southampton møter Newcastle dagen før.

– Frispark

Det var Manchester United som startet kampen best. Maguire fikk en tå på et frispark etter sju minutter. Ballen dalte ned i tverrliggeren før Martial prøvde seg på returen. Hans heading ble reddet på streken.

Like etter var Pogba, som startet kampen friskt, på bakerste stolpe og tok ned et frispark før han fyrte av. Skuddet ble reddet av et nytt Southampton-bein foran mål.

Så kom sjokket for United da Adams fikk litt plass utenfor 16-meteren etter godt press og flott spill. Hans skudd gikk via Fred og i det høyre hjørnet. I forkant hadde Fernandes blitt taklet og fratatt ballen. Hans klaging etterpå ga ham kun det gule kortet.

– Det ser ut som han kommer gjennom ryggen hans. Jeg synes det var frispark, men det er dommerens avgjørelse, og vi kan ikke dvele ved det. Jeg har skjønt at de skal tillate flere taklinger for å få flyt i kampene, som er en god idé, men er det frispark, så er det frispark, sa Greenwood.

Pogba glitret

Pogba startet den andre omgangen på samme vis som den første. Hans harde avslutning fra åtte meter ble blokkert av midtstopper Mohammed Salisu.

Ti minutter etter hvilen kombinerte Pogba fint med Fernandes før han fant Greenwood i boksen. Hans avslutning snek seg mellom beina på McCarthy og i mål.

Pogba fortsatte å glitre og danset seg fram til en ny mulighet, men avslutningen gikk like utenfor. Bortelaget jaktet på et nytt mål og styrte kampen.

Likevel glapp det i forsvar da Maguire ikke hadde oversikt. Adam Armstrong kom alene med David de Gea som reddet United fra et svært sjeldent bortetap.