Uefa vurderer endrede regler for økonomisk fair play – luksusskatt kan bli innført

NTB

Uefa-sjef Aleksander Ceferin mener dagens regler for økonomisk fair play (FFP) ikke strekker til. I september kan forbundet nedfelle nye regler.

Uefa ønsker å modernisere FFP-reglene og skal ifølge The Telegraph i møte med klubber og ligaer i september for å vurdere et lignende system som de har i den amerikanske baseballigaen MLB.

Der må man betale en luksusskatt dersom man overskrider en viss sum med utgifter. For hvert år på rad man har for høye utgifter, øker luksusskatten.

Uefa tror ikke de kan klare å utjevne forskjellene mellom de rike klubbene og resten, men det de får inn av penger via luksusskatten vil bli omfordelt til de som ikke overskrider utgiftssummen.

De nye reglene vil gjøre at agenthonorar også blir en del av den totale beregningen, som også omfatter overgangssummer og spillerlønninger.

I motsetning til dagens regler, vil Uefa med de foreslåtte endringene kunne umiddelbart straffe klubber som beveger seg utenfor regelverket.

Dersom kostnadene på de 25 spillerne som blir registrert til spill i europacupene er for høy, kan klubbene bli nødt til å fjerne spillere fra troppen for å komme under utgiftsgrensen for å få lov til å delta.

Svimlende kostnader

Ordningen med luksusskatt har man også i NBA, der Golden State Warriors har fått merke de store kostnadene av å ligge over lønnsgrensen år etter år. Kontrakten til Kelly Oubre på 15 millioner dollar forrige sesong skal ha kostet laget en tilleggskostnad på 70 millioner dollar som følge av luksusskatten, ifølge NBC. Warriors skal i alt ha betalt hele 147 millioner dollar i luksusskatt forrige sesong.

Baseballgiganten New York Yankees skal ha betalt over 350 millioner dollar i luksusskatt siden 2003, skriver The Telegraph.

Lignende kostnader kan dermed komme i europeisk toppfotball, der de gjeldende FFP-reglene ikke ser ut til å sette noen særlig stopper for de rikeste klubbene.

Paris Saint-Germain kan denne sesongen stille med en stjernerekke på topp med Lionel Messi, Kylian Mbappé og Neymar, i tillegg til at klubben har gjort signeringer som Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi og Sergio Ramos denne sommeren.

Ungikk straff

Klubber som PSG og Manchester City har sluppet unna noe særlig til straff, tross stor pengebruk det siste tiåret.

De lyseblå fra Manchester ble i februar 2020 utestengt fra alle europacuper i to år av Uefa og ilagt en bot på 30 millioner euro for å ha brutt FFP-regler. Men etter å ha anket saken i Idrettens voldgiftsrett (CAS), fikk City opphevet utelukkelsen fra europacupene og fikk boten redusert til 10 millioner euro.

I begrunnelsen gikk det fram at Manchester City i ankehøringen presenterte bevismateriale til klubbens fordel som ikke var blitt lagt fram under Uefas behandling av saken.

Saken ble sett på som et stort prestisjenederlag for Uefa, og flere eksperter pekte på at det ville påvirke framtiden til fotballens økonomiske fair play-regelverk. Nå kan endringene på regelverket fort komme.