Kristoffer Barmen sparket av Brann - keeper Mikkel Andersen terminerer kontrakten

Kristoffer Barmen har fått Brann-kontrakten avsluttet i kjølvannet av den mye omtalte nachspielet i forrige uke. Også nyinnkjøpt keeper Mikkel Andersen forlater klubben.

Det er Barmens advokat Eirik Monsen som bekrefter oppsigelsen i en pressemelding.

«Vi er svært overrasket over SK Brann sin beslutning, basert på den informasjon vi besitter og med tanke på grunnlaget gitt i oppsigelsen», innleder Monsen pressemeldingen med.

Ifølge advokaten kjenner ikke Barmen seg igjen i det som har kommet fram.

«Kristoffer Barmen føler seg åpenbart urettferdig behandlet, noe som forsterkes ved at han nærmest er plukket ut til å bære ansvaret alene for det aktuelle nachspiel».

I pressemeldingen står det at Barmen mener det «foreligger en urimelig forskjellsbehandling» og at han «åpenbart ikke er enig i klubbens beslutning».

Keeper terminerer kontrakten

Fredag ettermiddag melder Brann i en pressemelding at også keeper Mikkel Andersen forlater klubben. Han terminerer kontrakten sin «som konsekvens av situasjonen og opplevelsene han og hans familie har vært utsatt for», heter det i en pressemelding fra Sportsklubben Brann.

– Mikkel Andersen har på eget initiativ valgt å terminere kontrakten og returnere til Danmark. Hetsen han og hans familie ble utsatt for er uakseptabel og har vært en stor personlig belastning på toppen av en fra før svært krevende situasjon etter at han deltok på nachspielet. Vi ønsker Mikkel og hans familie alt godt, sier daglig leder Vibeke Johannesen i Sportsklubben Brann i pressemeldingen.

I pressemeldingen forteller hun at det også er gitt skriftlige advarsler til ytterligere ti spillere etter nachspielet på Brann stadion.

Forhandlinger

Advokat Monsen opplever at Barmen er satt under et stort press, og han sier det vil bli framsatt krav om forhandlinger i tråd med arbeidsmiljølovens prosessregler.

Brann skriver på hjemmesiden at de ikke hadde noe annet valg enn å reagere strengt mot Barmen, som de mener hadde en sentral rolle i gjennomføringen av nachspielet.

Brann poengterer at det er Barmen selv som har valgt å gå ut med sitt egen navn.

– Klubben ser ikke noe annet valg enn å reagere strengt på de alvorlige og uakseptable bruddene på både retningslinjer og klubbens, supporternes og samarbeidspartnernes tillit. Det er med tungt hjerte vi går til oppsigelse av en av våre erfarne spillere og med stort alvor vi gir ti spillere en alvorlig skriftlig advarsel, sier dag leder Vibeke Johannesen til klubbens hjemmeside.

Under pressekonferansen sa Vibeke Johannesen at hun ikke kjente seg igjen i kritikken fra Barmens advokat.

– Vi mener den er grunnløs. Vi har hele tiden vært opptatt av kontradiksjon, sa Johannesen under pressekonferansen som blant annet ble streamet av TV 2.

Det var natt til tirsdag sist uke at 12 Brann-spillere skal ha deltatt på et mye omtalt nachspiel på Brann stadion. Barmen har ikke deltatt på Branns treninger etter festen på stadion. Branns egne undersøkelser konkluderer med at det ble drukket alkohol, at spillerne brukte stadion som arena for nachspiel, tok med seg sju gjester og brøt både retningslinjer, alminnelige normer, sunn fornuft og gjeldende smittevernregler.

Brann-trener Eirik Horneland har bedt spillerne som var med nachspielet om å stå fram, men tidligere fredag sa Branns kaptein Daniel Pedersen at det ikke ville skje før lørdagens kamp mot Strømsgodset.

Etterforskning

Barmen var den første spilleren til å innrømme at han var med på nachspielet.

– Det var en kollektiv hodemist. Vi har gravd oss et veldig, veldig stort hull som det er tungt å komme seg ut fra, sa Barmen til BT forrige uke

Politiet etterforsker også et mulig seksuelt overgrep på det omtalte nachspielet, og én person har status som mistenkt i saken. Personen har avvist at han er skyldig i noe overgrep.

Det var også mistanke om bruk av narkotika på nachspielet. Brann gjennomførte narkotikatester på et ukjent antall spillere denne uken, uten en eneste positiv test.