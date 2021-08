Glimt mistet seieren i Litauen – én kamp unna europeisk gruppespill

Elhadji Pape Diaw nikker inn 2-2 for Zalgiris hjemme mot Bodø/Glimt i kvalifiseringen til conferenceligaen torsdag. Foto: Mindaugas Kulbis / AP / NTB

Bodø/Glimt var på vei mot borteseier etter Ulrik Saltnes' måldobbel, men på overtid fikk litauiske Zalgiris med seg 2-2 i kvalifiseringen til conferenceligaen.

Overtaket glapp to minutter ut i tilleggstiden. Elhadji Pape Diaw stanget inn utligningen på et innlegg helt umarkert.

Tidligere i omgangen hadde Saltnes snudd 0-1 til 2-1. Først stusset han inn Patrick Bergs corner i det 49. minutt, og fem minutter senere fikk samme mann perfekt treff fra rundt 20 meter. Ballen føk gjennom lufta og i lengste hjørne.

Men det skulle ikke holde til seier. Dermed har Glimt fortsatt en solid jobb å gjøre i returmøtet på Aspmyra neste uke. Fullfører de den, vil fjorårets suverene seriemestere være klare for et europeisk gruppespill for første gang i klubbens historie.

Gavepakke

Glimt fikk en fæl start i Vilnius. Etter sju minutter sendte Tomislav Kis ballen i nettet via venstrehånden til gjestenes Nikita Haikin. Baklengsmålet kom etter en kommunikasjonssvikt mellom Patrick Berg og Sondre Brunstad Fet.

Begge prøvde å klarere unna, men endte i stedet opp med å krasje i hverandre. Det ga Zalgiris muligheten til å angripe, og vertene utnyttet den fullt ut. Også tidligere i kvalifiseringen har de gulkledde gjort kostbare tabber.

De neste minuttene var Bodø/Glimt-spillerne heldige som ikke lå under med flere mål. På kort tid traff både Karolis Uzela og Hugo Vidémont tverrliggeren.

Pellegrino-debut

Nysigneringen Amahl Pellegrino slapp til fra benken umiddelbart etter hvilen. Han rakk å markere seg i debuten med noen gode forsøk da Glimt jaktet på en større seiersmargin. I stedet måtte gjestene ta til takke med uavgjort.

Lagene møttes også i fjor sommer. Den gang vant Glimt 3-1 på hjemmebane i kvalifiseringen til europaligaen, og på grunn av koronapandemien ble det ikke spilt et returoppgjør.

Conferenceligaen er en nyvinning denne sesongen. Turneringen har lavest status av Uefas tre europacuper, men for Glimt vil en deltakelse i gruppespillet både være historisk og gi en kjærkommen millioninntekt.