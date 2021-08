VG: Arsenal enig med Real Madrid om Ødegaard-kjøp

Martin Ødegaard på landssamling i juni. Foto: Geir Olsen / NTB Les mer Lukk

NTB

Martin Ødegaard er i London for å skrive under for Arsenal, erfarer VG. Ifølge avisen har Premier League-klubben og Real Madrid forhandlet fram en overgangssum.