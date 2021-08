Medier: Ødegaard nær Arsenal-overgang

NTB

Arsenal og Real Madrid skal ha kommet langt i forhandlingene om en permanent overgang for Martin Ødegaard, ifølge flere medier.

Den spanske avisen AS og VG hevder begge å ha kilder på at et klubbskifte er nært forestående for drammenseren. Det samme gjør britiske The Athletic.

Arsenals interesse for Ødegaard er kjent fra tidligere, etter at nordmannen var utlånt til London-klubben forrige sesong, men tirsdag skal det ha vært et gjennombrudd i samtalene om en permanent avtale.

Ifølge VG ligger det an til at Ødegaard blir tidenes dyreste norske fotballspiller.

AS skriver at nordmannen ikke trente med lagkameratene i Real Madrid tirsdag.

Ødegaard spilte 20 kamper og scoret to mål da han var på lån i Arsenal forrige sesong. Den gang hadde avtalen en varighet på seks måneder. Nå tyder alt på at klubben blir den norske landslagsprofilens permanente arbeidsgiver.

22-åringen var på banen i flere av Real Madrids kamper i sesongoppkjøringen, men var ikke med i kamptroppen til serieåpningen mot Alaves sist helg.

Ødegaard ble hentet til Real Madrid i 2015. Siden har han vært på lån i Heerenveen, Vitesse og Real Sociedad ved siden av Arsenal.

Arsenal innledet Premier League-sesongen med et skuffende 0-2-tap for Brentford sist fredag. Kommende helg venter Chelsea.