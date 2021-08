NTB

Brann-ledelsen ber om tid til å bearbeide situasjonen klubben har havnet i etter det mye omtalte nachspielet på klubbens hjemmebane nylig.

Brann-styret møttes på Brann stadion tirsdag morgen etter en hektisk uke. Etter lange diskusjoner stilte styreleder Birger Grevstad og daglig leder Vibeke Johannesen til en pressebrifing utenfor klubbens lokaler klokken 17.30.

– Vi ber om forståelse for at klubben er i en krevende situasjon, og vi tenker at det er vanskelig å svare på alle spørsmål. Vi trenger tid nå framover de nærmest dagene for å bearbeide alt som skjer på en grundig måte, sa styreleder Grevstad.

– Styremøtet er over, men vi har kontakt med alle styremedlemmene resten av kveld og uken. Vi jobber tett sammen. Har vi noe mer å fortelle, kommer vi tilbake til dette fortløpende, fortsatte han.

Johannesen har tillit

Brann-toppen var tydelig på at han har tillit til daglig leder Vibeke Johannesen.

– Vi står sammen i denne situasjonen og jobber med denne saken sammen. Styret og vi er veldig sammensveiset på dette, sa Grevstad.

– Vi i styret er takknemlige for den jobben daglig leder og resten av administrasjonen har gjort hittil. De har lagt ned en ekstrem jobb den siste uken, fortsatte han.

– Det viktige nå er å bruke alle de gode ressursene vi har i klubben, og at vi jobber godt sammen til det beste for Brann, sa Vibeke Johannesen.

Om innholdet i det mange timer lange styremøtet sa Brann-toppene lite.

– Vi har hatt et godt og langt møte der vi har gjennomgått alle tingene vi vet i denne prekære situasjonen for Sportsklubben, lød oppsummeringen fra Grevstad.

Eliteserieklubben har havnet i søkelyset etter sist ukes nachspiel på klubbens hjemmebane. Hendelsene der har ledet til at politiet etterforsker et mulig seksuelt overgrep. Én person har status som mistenkt i saken.

Advokatbistand

Advokat Nina G. Sandnes i firmaet Kluge bistår Brann i situasjonen klubben nå står i. Hun er blant annet spesialist på arbeidsrett og avslutning av arbeidsforhold.

– Jeg rådgir de i saken og prosessen er pågående. Jeg vet mye, og mye jeg ikke kan si, også er det fremdeles uavklarte ting som må avklares, sier Sandnes til TV 2.

Spillerne Mikkel Andersen og Kristoffer Barmen har ikke deltatt på klubbens treninger de siste dagene og var heller ikke med da Sandefjord ble slått 3-2 i Eliteserien søndag. De er ikke under etterforskning av politiet, og deres fravær skal være avtalt med klubbledelsen.

Brann-spillerne hadde treningsfri tirsdag.