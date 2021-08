Verdenstreeren i tennis vil bare vaksinere seg om han må

NTB

Tennisspilleren Stefanos Tsitsipas (23) vil bare la seg vaksinere mot covid-19 om det blir et krav for å delta i turneringer.

Grekeren er ranket som nummer tre i verden. Nylig slo han ut Casper Ruud i kvartfinalen i ATP-turneringen i Toronto. Senere ble det et overraskende tap for amerikaneren Reilly Opelka i semifinalen.

– Jeg er sikker på at jeg på et eller annet tidspunkt blir nødt til det, men inntil nå har det ikke vært obligatorisk for å kunne konkurrere, og derfor har jeg ikke gjort det, sier 23-åringen.

Han mener det ikke haster med å få stikket. Han ble spurt om problemstillingen av amerikanske journalister i forkant av turneringen som venter i Cincinnati og deretter US Open i New York.

ATP-organisasjonen har oppfordret spillerne til å la seg vaksinere, men blant spillerne er meningene delte.

Verdensener Novak Djokovic har sagt at han håper at det ikke blir et krav og har avvist å snakke om han selv er vaksinert eller ikke.

Roger Federer og Rafael Nadal har begge offentliggjort at de er vaksinert.

– Den eneste veien ut av marerittet er vaksinasjon, sa Nadal etter sine doser.