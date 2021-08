Bråten legger opp etter hodeskade

NTB

Ingebjørn Saglien Bråten (21) gir seg som skihopper. For halvannet år siden pådro hun seg en kraftig hjernerystelse etter et fall.

Bråten var med å ta bronsemedalje i kvinnenes lagkonkurranse i Seefeld-VM i 2019. Det gjorde hun sammen med Anna Odine Strøm, Silje Opseth og Maren Lundby.

«De siste 17 årene av livet mitt har skihopping vært en stor del av det. For litt over halvannet år siden falt jeg og pådro meg en kraftig hjernerystelse. Siden den gang har jeg gjort alt jeg kan for å komme tilbake i bakken. Med diagnosen post-commotio-syndrom har leger og fysio anbefalt meg å legge skiene på hylla, og den anbefalingen har jeg valgt følge», skriver Bråten på hopplandslagets Facebook-side.

21-åringen legger til at hun håper «at kroppen får mer ro til å lege seg».

Bråten hoppet i alt 17 enkeltrenn i verdenscupen. Der debuterte hun i november 2018.