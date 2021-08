Thorstvedt med overtidsscoring i Belgia

Kristian Thorstvedt scoret i Genks målfest lørdag. Foto: Geir Olsen / NTB

NTB

Kristian Thorstvedt scoret sitt første ligamål for sesongen i Genks 4-0-seier over Leuven i belgisk fotball lørdag. Det gjorde han to minutter på overtid.