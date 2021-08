Ruud om den spesielle beskjeden til tvilerne: – Morsomt

NTB

Casper Ruud var i godt humør etter å ha tatt seg til Masters 1000-kvartfinale i Toronto og kom med et stikk i retning dem som mener han bare kan spille på grus.

Etter å ha slått serberen Dusan Lajovic i strake sett fikk Ruud en tusj han kunne bruke til tegne på den ene kameralinsen ved banen. Den formsterke nordmannen skrev «Hard Courts» etterfulgt av et smilefjes , og det ble ikke uventet tema på pressekonferansen etter kampen.

– Jeg har sett at mange stiller spørsmål ved evnen min til å spille på hardcourt, så jeg syntes bare det var morsomt å skrive en liten beskjed. Det var ikke til en spesiell person, forklarte Ruud.

Han er kjent som spesialist på grusunderlag og har vunnet tre turneringer på rad på det dekket på ATP-touren, men forsikrer om at han er klar for å ta steg og vinne på hardcourten også.

– Jeg synes det er gøy å spille på hardcourt. Selv om jeg har oppnådd noen av mine beste resultater på grus, er mitt beste Grand Slam-resultat fra årets Australian Open (4. runde). Så jeg mener at det er et underlag som kan passe min spillestil, selv om det har handlet om grus, grus, grus i hele år.

– Jeg er motivert for å komme tilbake til hardcourten, og jeg har spilt to veldig gode kamper her. Vi skal spille på hardcourt i sju-åtte måneder nå, så dette har vært en flott start for meg, sier Ruud.

Stabil

Nordmannen forteller også litt om hvordan han har jobbet – og kan jobbe – for å bedre spillet sitt på underlaget som blant annet Australian Open og US Open spilles på.

– Man gjør en hel del ting for å endre spillestilen lite grann fra grus til hardcourt. Du prøver kanskje å flate ut slagene litt, kanskje du bruker «slice» (slag med bakoverskru) litt mer. Du kan blokkere returer her og der og gå litt oftere mot nettet. Det er noe jeg helt klart kan gjøre mer av, å gå mot nettet, men det er ikke en hoveddel i spillet mitt ennå.

Ruud har stabilisert seg veldig i løpet av 2021-sesongen og spiller få svake kamper. I løpet av året har han vunnet 37 av 46 kamper, og per nå står han med seier i de 13 siste kampene han har spilt. På hardcourt er statistikken sju seirer og to tap.

– Hele dette året har jeg klart å levere stødig tennis. Jeg er ikke typen som spiller «stort» eller har de mest iøynefallende slagene. Men å være stødig og spille hver poeng som om det er virkelig viktig, det har fungert bra, sier 22-åringen.

Plan A, B eller C?

En meget stor utfordring venter Ruud i kvartfinalen i Toronto. Da står verdenstreer Stefanos Tsitsipas på motsatt side av nettet.

De to har møttes bare én gang før på ATP-touren, og da vant Ruud i Masters 1000-turneringen på grus i Madrid. Han er likevel full av beundring for den hardtslående grekeren som fylte 23 år torsdag.

– Det er nok den tøffeste motstanderen jeg har møtt i år. Han er en sterk spiller på alle underlag, og han har vunnet store ting på hardcourt før.

– Jeg tror planen blir tilsvarende den jeg forsøkte å gjennomføre i Madrid. Det er i hvert fall plan A. Om det ikke fungerer, får vi se om jeg går til plan B eller C. Jeg tror ikke jeg har flere enn tre planer, så forhåpentlig vil en av dem fungere, flirer Ruud.

Motstanderen har også fått med seg Ruuds sterke sesong.

– Han har hatt en utrolig grussesong, blant de tre beste i verden i år. Han server veldig bra og har et godt serve- og førsteball-mønster som fungerer veldig bra for ham. Det skal jeg definitivt følge med på og prøve å legge press på, sier grekeren til NTB.