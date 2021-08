Pengegalopp i Manchester og Premier League – forventningene til Solskjær stiger

Med flere dyre stjerner i troppen, er det ventet at Ole Gunnar Solskjærs United skal kjempe om Premier League-tittelen. Foto: Peter Powell / Pool via AP / NTB

Tittelkandidatene i Premier League har brukt mangfoldige millioner i sommer. Storsigneringene til Manchester United gjør at presset øker på Ole Gunnar Solskjær.

Mens superligaklubbene Barcelona, Real Madrid og Juventus sliter økonomisk, bruker Premier League-favorittene penger som aldri før.

Tittelforsvarer Manchester City slo overgangsrekorden i Premier League da de hentet inn Jack Grealish for nærmere 1,2 milliarder kroner. Klubben kan fort slå sin egen rekord på ny, dersom de kjøper Harry Kane.

Chelsea bekreftet torsdag kveld kjøpet av Romelu Lukaku. Den belgiske kraftspissen er hentet tilbake til gamleklubben for en pris i nærheten av det City betalte for Grealish.

Manchester United har også for alvor rustet opp foran sesongen med stjerner som Jadon Sancho og Raphaël Varane. Etter 2.-plass i Premier League forrige sesong, er det dermed forventninger om gull for Solskjærs menn. Det har nordmannen tro på at de kan innfri.

– Jeg vil heller være optimist og ta feil, enn å være pessimist og få rett. Selvsagt kan disse spillerne klare det, sa Solskjær i et intervju med ESPN forrige uke.

Premier League sparkes i gang når nykomlingen Brentford tar imot Arsenal fredag klokken 21.00.

Rike klubber

Lagene som endte i topp fire forrige sesong – Manchester City, Manchester United, Chelsea og Liverpool – regnes som de store favorittene til å kjempe om Premier League-tittelen. At flere av dem bruker store pengesummer på forsterkninger, er det forskjellige grunner til.

De styrtrike eierne hos mesterligafinalistene Manchester City og Chelsea bidrar til at de kan bruke milliarder av kroner på nye stjernespillere år etter år, tross store underskudd, ifølge The Athletic. I motsetning til medlemsstyrte Real Madrid og Barcelona, kan Manchester Citys arabiske eiere og Roman Abramovitsj i Chelsea enkelt spytte inn penger i klubbene for å sikre storsigneringer.

Manchester United kunne melde om overskudd forrige sesong, skriver Financial Times. Klubben var tilbake i mesterligaen, som førte til store TV-inntekter.

I tillegg returnerer tilskuerne denne sesongen, der Old Trafford har plass til 76.000 mennesker. Det er over 20.000 fler enn hva byrival City har plass til og nesten dobbelt så mange som det er plass til på Chelseas hjemmebane. Annet enn vaksinasjonskrav, eller negativ koronatest maks 48 timer før kamp, er det ingen begrensninger på antall tilskuere.

Dermed har Solskjærs United midler til å konkurrere med innkjøpene til Manchester City og Chelsea. Den siste klubben som ventes å kjempe om ligagull, Liverpool, har vært mindre aktiv på overgangsmarkedet.

Stille hos Liverpool

Bortsett fra signeringen av midtstopper Ibrahima Konaté tidlig i overgangsvinduet, har ikke mesterne fra 2019/20-sesongen kjøpt én eneste spiller.

Merseyside-klubben har enda ikke erstattet midtbanespilleren Georginio Wijnaldum, som gikk til den eneste klubben som matcher Premier League-kanonene på pengebruken, Paris Saint-Germain.

Riktignok vil Liverpool få forsterkninger fra egne rekker når Virgil van Dijk og Joe Gomez kommer tilbake fra skadeopphold som holdt dem ute store deler av forrige sesong. Begge jobber seg tilbake i form etter å ha returnert på tampen av treningskampen mot Hertha Berlin 29. juli.

Midtstopperne blir nok ikke å se fra start i serieåpningen mot Norwich på lørdag, i kampen som går uten venstreback Andrew Robertson. Han ble skadd i ankelen i en treningskamp mot Athletic Bilbao nylig.

Skaden skal ikke være alvorlig, men når reserveløsningen er den ukjente grekeren Kostas Tsimikas, kan det tyde på at Liverpool kanskje må bli med på pengegaloppen for å hamle opp med sine største gullrivaler.