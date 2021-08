Hevder Messi får betalt i kryptovaluta

Lionel Messi er den nye superstjernen i Paris, her utenfor Parc des Princes-arenaen.

NTB

Den gigantiske avtalen Lionel Messi har sikret seg i Paris Saint-Germain inkluderer ifølge en kilde en utbetaling i kryptovaluta.

Den franske storklubben la store summer på bordet for å sikre seg Messis underskrift, og ifølge nyhetsbyrået Reuters opplyser en kilde tett på avtalen at det blant annet inkluderer en uvanlig betalingsmåte.

Det dreier seg om PSGs egen fan-valuta, en av mange kryptovalutaer som er tilgjengelig på nett.

Samtidig er det Messi-feber i Paris, og superstjernens drakt ble utsolgt etter kort tid i fanbutikken. Flere tusen fans hadde møtt opp utenfor Parc des Princes onsdag morgen for å få et glimt av superstjernen. Det var flere kilometer med kø utenfor supporterklubben grytidlig onsdag for å sikre seg en Messi-drakt med nummer 30.