Ajax-talentet Noah Gesser (16) omkom i bilulykke

NTB

Det 16 år gamle Ajax-talentet Noah Gesser omkom fredag i en bilulykke i Amsterdam. Gesser var av mange spådd en stor framtid.

Gesser var sammen med 18 år gamle sin bror i bilen da de fredag kveld frontkolliderte med en annen bil. Begge brødrene omkom i ulykken, opplyser Ajax på sitt nettsted.

Lørdag skal Ajax' førstelag møte ungdomslaget i en treningskamp, der vil det bli avholdt ett minutt stillhet for Gesser, som av mange ble sett på som et stort talent. Gesser skulle etter planen ha spilt lørdagens kamp for klubbens ungdomslag.

«Ajax er dypt berørt av denne tragiske ulykken. Klubben ønsker Gessers familie styrke til å takle det enorme tapet», skriver klubben.