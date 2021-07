Flodin: – Vi har vunnet en medalje, men også tapt en

Roer Kjetil Borch og landslagstrener Johan Flodin klemmer hverandre etter Borchs OL-sølv. Foto: Heiko Junge / NTB Les mer Lukk

NTB

Roernes landslagstrener Johan Flodin er fornøyd med at målet om én OL-medalje ble nådd, men ergrer seg over en tapt mulighet til å få med seg to fra Tokyo.