Gresk OL-skrell slo sølvvinner Borch: – Var ikke i nærheten

NTB

Kjetil Borch tok sølvet i herrenes OL-finale i singlesculler i Tokyo fredag. Han endte opp med Norges eneste romedalje i lekene.

Borchs oppladning til finalen var nær perfekt med seier i forsøksheatet, kvartfinalen og semifinalen. I finalen ble den greske overraskelsen Stefanos Ntouskos for sterk, mens Damir Martin tok bronsemedaljen for Kroatia.

Med sølvet sørget 31 år gamle Borch for at landslagstrener Johan Flodins målsetting om medalje i hvert mesterskap ble oppfylt.

Horten-roeren knivet i starten med Danmark-roeren Sverre Nielsen om å være i tet. Han var fire hundredeler bak etter 500 meter, mens det var 43 hundredeler opp til Ntouskos etter 1000. I mål var Borch 1,21 sekunder bak gullet.

– Jeg gjorde akkurat som jeg skulle og gikk på en lett rytme. Grekeren stakk på 1500 meter, og jeg prøvde å sette inn en spurt på de siste 200. Det holdt ikke, og jeg var ikke i nærheten. Det er bedre å være en lengde bak enn én centimeter. Jeg hadde ikke mer å komme med, sa Borch til Discovery.

Uventet

Seieren til Ntouskos er blant Tokyo-lekenes største skreller. For to år siden ble 24-åringen bare nummer elleve i VM.

– I dag var han for sterk, sa Borch om rivalen.

Borch sto med én OL-medalje fra før. Den tok han sammen med lagkamerat Olaf Tufte i dobbeltsculler i Rio de Janeiro i 2016.

Klemmet sjefen

Flodin møtte sin elev umiddelbart etter at han kom opp fra vannet. De ga hverandre en god klem.

– Det er enestående å håndtere en slik situasjon. Jeg vet hvor stort en OL-finale er, sa Flodin.

Landslagstreneren mente det var et perfekt utført løp av Borch. Han understrekte at et sølv ikke var et nederlag.

– Vi satser på gull, men det vil være feil å ikke være fornøyd med dette, sa svensken.