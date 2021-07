Van Dijk gjorde comeback etter skaden

NTB

285 dager etter at han ble skadd i en skrekktakling, gjorde Liverpools stopperkjempe Virgil van Dijk comeback i en treningskamp mot Hertha Berlin torsdag.

Van Dijk mistet store deler av forrige sesong da korsbåndet ble revet av da Everton-keeper Jordan Pickford taklet ham 17. oktober i fjor. Uten giganten endte Liverpool på en skuffende tredjeplass i serien.

Derfor var det knyttet unormalt stor spenning til torsdagens treningskamp mot Hertha Berlin. 70 minutter ut i kampen kom øyeblikket Liverpool-fansen ventet på. Da ble både van Dijk og Joe Gomez, som også har vært langtidsskadd, byttet inn.

Hertha ledet på det tidspunktet 3-2. Van Dijk fikk tidlig muligheten til et drømmecomeback da han prøvde seg etter en corner, men uten å få ballen i mål.

Like etter ble det tydelig at nederlenderen nok må jobbe seg tilbake i form. Hertha-spiss Stevan Jovetic kom alene mot van Dijk, lekte seg forbi stopperen og satte ballen i mål. Han scoret to ganger i andreomgangen.

Alex Oxlade-Chamberlain reduserte til 3-4, men det ble et tap for Liverpool. Det er det nok få fans som bryr seg om på en dag der van Dijk var tilbake i spill.

«Det er vanskelig å sette ord på hvordan jeg har det, men det er viktig for meg å si at jeg føler meg takknemlig over all støtten jeg har fått fra så mange utrolige mennesker. Kirurgen, fysioterapeuten, treneren og støtteapparatet har vært på min side fra dag én», skrev van Dijk på Twitter etter kampen.

– Det er deilig å ha dem tilbake. Dette var det første og viktige skrittet, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp om å ha to av sine beste midtstoppere tilbake på banen.

Santiago Ascacibar og Suat Serdar scoret for Hertha i første omgang, mens Sadio Mané og Takumi Minamino sørget for 2-2 til pause.