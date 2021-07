Nestenuhell for Molde - videre i Europa tross tap mot ti mann

Miroslav Stevanovic fikk direkte rødt kort etter en duell med Fredrik Aursnes, uten at det la noen demper på spenningen. Foto: Martial Trezzini / Keystone via AP / NTB

NTB

Molde fikk det langt tøffere i returoppgjøret mot Servette og tapte 0-2 selv med én mann mer i én omgang. Det holdt akkurat til avansement med 3-2 sammenlagt.

Etter en overbevisende seier hjemme, var det mye som lå til rette for at Molde skulle ta seg videre i conferenceligaens andre kvalifiseringsrunde. Men med én mann mer på banen i halve kampen, lugget det virkelig for moldenserne i Sveits.

Moussa Diallo scoret tidlig og innledet en god første omgang for Servette. Rett før pause fikk Molde derimot en håndsrekning da Miroslav Stevanovic ble korrekt vist ut for vertene. Servette gikk opp til 2-0 etter en times spill da Grejohn Kyei scoret selv om laget var redusert til ti mann.

Servette jaktet det viktige 3-0-målet som ville ha gitt ekstraomganger, og kom til flere sjanser. Men et smånervøst Molde klarte å holde stand. Molde la seg langt bakpå i kampen for å ri inn 3-0-ledelsen fra hjemmebane, men det ble langt mer spennende enn ventet.

Servette fortsatte å pøse alt i angrep, men maktet aldri å få scoringen som ville sikret ekstra omganger.

Håndsrekning

Moussa Diallo tente liv i sveitsernes avansement-håp allerede etter 18 minutter. Høyrebacken mottok ballen sentralt i banen, før han løsnet et skudd som gikk via Molde-forsvarer Sheriff Sinyan og i mål.

Derifra og ut handlet det meste om hjemmelaget i den første omgangen. Servette etablerte et stort trykk mot et kompakt Molde-lag, men de store sjansene uteble.

Så fikk Molde en håndsrekning fra Sveits signert Servettes Miroslav Stevanovic helt på tampen av den første omgangen. Bosnieren var altfor sen i en duell med Fredrik Aursnes og ble belønnet med direkte rødt kort.

Dermed så det lysere ut for gjestene fra Norge.

Rystet

Men Servette hadde ingen planer om å gi seg uten kamp. Med ti mann var det et offensivt sveitsisk lag som entret gressmatten etter pause. Og et snaut kvarter ut i den andre omgangen straffet de Molde igjen.

Målscorer Diallo fikk ballen ute til venstre og spilte lagkamerat Grejohn Kyei alene med Andreas Linde i Molde-buret. Franskmannen gjorde ingen feil og satte inn 2-0 for vertene.

Alex Schalk fikk en stor mulighet til å utligne seks minutter før full tid, men Erling Knudtzon fikk satt inn en avgjørende blokkering.

Dermed kunne moldenserne slippe jubelen løs i Sveits, etter at Europa-avansementet var et faktum.

I den neste kvalifiseringsrunden venter Anders Trondsens Trabzonspor, en av favorittene til å nå lagt i den første utgaven av conferenceligaen. Laget fra Tyrkia ble nummer fire i den tyrkiske toppdivisjonen forrige sesong.

3. runde i kvalifiseringen spilles 5. og 12. august.