Håndballkvinnene våknet etter pause: Kjørte over Montenegro til 35-23

Nora Mørk og de norske håndballjentene brukte en halvtime på å varme opp før Montenegro ble utklasset i OL. Norge vant 35-23 og møter Nederland i gruppefinale.

– Jeg gikk med følelsen etter pausen at det handlet om oss selv, og at vi gjorde en bedre jobb etter pausen. I første omgang produserer vi mange sjanser, men utnytter dem ikke, sa Mørk til NTB etter seieren.

– I andre omgang er vi mye skarpere, og da vinner vi, fortsatte hun.

Gruppefinalen mot Nederland spilles lørdag mellom puljens to eneste lag med tre seirer av tre mulige. Norge ble europamester i desember. Så det er en storkamp som skal avgjøres i Yoyogi nasjonalstadion foran tomme tribuner.

– Vi er veldig fornøyd med å være i kvartfinale, men Nederland spiller hurtig håndball, så det blir en god kondisjonsøkt, sa Mørk.

Trøblete

Norge hadde en svært trøblete periode mot slutten av det første kvarteret i torsdagens kamp. Uttellingsprosenten stoppet på 42 mot Montenegros 80 etter 15 minutter.

Skytingen var for flere av spillerne helt i tåka, og ofte ble gode sjanser misbrukt. Balkan-laget vant også keeperkampen ganske klart i den perioden på vei mot 8-5-ledelse.

Henny Reistad var svært sentral inn mot pause med tre norske mål. Marit Røsberg Jacobsen utlignet til 13-13 med omgangens siste skudd.

Gitt hvordan Norge så ut i flere perioder, var det en gave av et pauseresultat.

– Jeg synes vi er flinke som henger oss på til pause. Når vi er litt trege ut fra startblokken er uavgjort bra, sa Mørk.

Duell

Det var et langt mer skjerpet norsk lag fra start av andreomgangen. Det tok ikke lange tiden før Norge hadde 18-15-ledelse etter mål av Sanna Solberg-Isaksen (to), Stine Bredal Oftedal og Kari Brattset Dale.

Førstnevnte ordnet så 19–16 fra venstrevingen. Mørk bidro til at det noe etter sto 22–17 og 24–18. Det var helt «game over» for Montenegro som sprakk totalt. Norge leverte svært mye leken og presis håndball etter pause med Oftedal som spillefordeler.

I 2012 slo Norge Montenegro i OL-finalen i London. Senere samme år var rollene byttet om i gullkampen i EM. For fire måneder siden var montenegrinerne best av de to i Tokyo-kvalifiseringen.

Norge avslutter turneringen mot vertsnasjon Japan mandag. Det bør være to sikre norske poeng.

De fire beste lagene i puljen kvalifiserer seg til kvartfinale. Ved poenglikhet i gruppespillet teller innbyrdes oppgjør først.

Dette er stillingen: 1) Norge og Nederland 6 poeng, 3) Sør-Korea, Japan og Montenegro 2, 6) Angola 0.