Borch fortsatte sin perfekte oppladning mot OL-medalje

NTB

Kjetil Borch (31), Norges eneste gjenværende medaljehåp i roing i Tokyo-OL, vant semifinalen i singlesculler og er klar for finale. Den tror han blir jevn.

Borch har med det vunnet alle sine tre heat på vei mot de siste 2000 meterne som skal ros i Tokyo og har hatt få problemer på veien. Det tror han likevel ikke blir en mental fordel før fredagens finale.

– Nei. Det er såpass tøffe folk jeg ror mot, som er såpass profesjonelle, så det må du nesten spørre dem om. Det har ikke jeg tid til å tenke på, sa han til NTB.

Som på onsdag var det sterk vind på roarenaen Sea Forest Park. Olaf Tufte og flere andre fra roleiren var på plass på tribunen for å heie fram Borch, som kom godt i gang og tok føringen.

Borch hadde god kontroll i bane 3, og ved 1000 meter ledet han med god margin til 4.-plassen som ikke ga finale. Damir Martin fra Kroatia og Mindaugas Griskonis fra Litauen kom henholdsvis 2,35 sekunder og 2,98 sekunder bak Borch og er også finaleklare. Borch fikk tiden 6.42,92.

– Det blir ikke en sinnssyk sluttspurt. Jeg holder bare farten inn. Det er i morgen det smeller, sa 31-åringen.

– Alt kan skje

I det andre semifinaleheatet tok Stefanos Ntouskos fra Hellas, Sverri Nielsen fra Danmark og russiske Alexander Vyazovkin seg videre til finale. Den går fredag klokken 2.45 og er den siste og avsluttende dagen med roing under sommerlekene i Tokyo.

Borch er usikker på hvem som blir hans største konkurrent fredag.

– Veldig vanskelig å si. Det er avhengig av forhold. Det vil bli veldig tett. Grekeren, dansken og russeren er sannsynligvis de tetteste. Så har vi en sølvmedaljør fra Rio-OL (Damir Martin, Kroatia) som jeg vet kan ro virkelig fort. Alt kan skje, sa han.

– Representativt

Borch har en OL-bronse sammen med Tufte fra 2016. I singlesculler har han to VM-gull og ett EM-gull, men står uten OL-medalje i den båtklassen, som er Horten-roerens store mål.

Det er kun Borch igjen som kan ta medalje i roing for Norge etter at dobbeltfireren med Olaf Tufte, Martin Helseth, Erik Solbakken og Oscar Helvig var langt bak en finaleplass. Onsdag kantret båten til Are Strandli og Kristoffer Brun i semifinalen i lettvekt dobbeltsculler.

– Vi har vært uheldige, men dette var representativt for hvor vi er, sa landslagssjef Johan Flodin til et samlet pressekorps etter at finaleplassen var sikret.