Brun/Strandli ror ikke B-finalen i Tokyo

Are Strandli (t.v.) og Kristoffer Brun gir hverandre trøst etter at de mislyktes i semifinalen onsdag. Nå er OL over. Foto: Lise Åserud / NTB Les mer Lukk

NTB

Den norske duoen Kristoffer Brun og Are Strandli ror ikke B-finalen etter at de kantret og gikk vannet og mistet finaleplassen. Dermed er OL over for de to.