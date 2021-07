Nye smitterekord i Tokyo – over 3.000 nye positive tester

NTB

Lokale myndigheter i Tokyo rapporterte om en ny dyster smitterekord onsdag. 3177 nye positive tester er registrert. 16 av dem har en direkte kobling til OL.

Totalt er det så langt registrert 169 positive coronatester knyttet til sommerlekene i den japanske hovedstaden.

Onsdagens samlede antall på 3177 er det høyeste dagstallet siden pandemien brøt ut, og det er første gang tallet overstiger 3000.

Tirsdag ble det meldt om 2848 nye smittede, mens det mandag ble rapportert om 1429.

Smittesituasjonen er hovedoppslag i de fleste nyhetssendinger på TV i Japan. Det fryktes nå at smittenivået skal skyte ytterligere fart. Tirsdag ba statsminister Yoshihide Suga befolkningen innstendig om å holde seg hjemme.

– Vi anmoder alle innbyggere om å holde seg hjemme og unngå all unødvendig reising. Vi ber også at alle følger OL i sine egne hjem, sa han.

Suga understreket samtidig at det ikke er aktuelt å stanse de pågående olympiske lekene.

På nettsiden der de lokale myndighetene i Tokyo oppdaterer om smitteutviklingen advares det om at situasjonen raskt kan utvikle seg til å bli kritisk.

«Økningen i nye positive tilfeller har steget kontinuerlig siden juni. Dersom hastigheten på økningen stiger ytterligere, vil vi i løpet av mindre enn to uker møte en kritisk situasjon der antallet smittede langt overgår tallene fra den tredje bølgen», heter det der.

«Det er et presserende behov for å forberede krisehåndteringssystemer for sykehusomsorg, samt for hoteller som er utpekt til behandling og hjemmebehandling», står det videre.

Det bor cirka 14 millioner mennesker i Tokyo, og over 30 millioner om man tar med forsteder.

