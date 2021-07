Kristoffer Brun og Are Strandli. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

OL-drømmen til Are Strandli og Kristoffer Brun brast da roduoen havnet i vannet like før mål i semifinalen i sin siste konkurranse sammen.

Den norske båten i dobbeltsculler lettvekt var et hett medaljebud før lekene startet, og flere hadde den norske duoen som klare medaljefavoritter foran OL. Onsdagens semifinale foregikk med heftig vind på rostadion Sea Forest Park i Tokyo.

Irlands verdensrekord i det neste heatet er et bilde på det.

Bildene viser at de to gikk rundt like før målgang, da den norske duoen kjempet om å ta seg til finale. Noen minutter senere ble Strandli hentet opp av redningsbåter, mens Brun padlet ensom til mål. Hendelsen skjedde under sterk vind.

– Det er helt grusomt. Det er vanskelig å sette ord på. Vi ligger godt an, og så roter vi litt, og så mister jeg åren og den skjærer ned i vannet. Plutselig ligger vi i vannet i avslutningsfasen av en OL-semifinale. Det er helt uvirkelig, sa Strandli til den norske pressen med en svært nedbrutt Brun ved siden av seg.

– Det er som et mareritt man ikke helt har våknet opp av. Jeg er utrolig lei meg på vegne av Kristoffer og hele laget, sa Strandli.

Landslagstrener Johan Flodin fulgte løpet i en bil langs vannet og beskrev hendelsen som et sjokk. Hans kollega, trener Kjetil Undset, var i målområdet og fulgte det hele via storskjerm.

– Jeg har aldri sett noe lignende på dette nivået, i hvert fall ikke en medaljekandidat som det her. Det er ekstreme forhold. Det er nok ikke gutta som er sløve, det er forholdene som er ekstreme, sa han.

– Det blir tøft å reise seg fra dette her, sa Strandli.

Strandli tok skylden

Etter at de kom på land, fikk de klemmer og trøst av OL-veteran Olaf Tufte.

– Jeg sa jeg var lei meg (til Tufte). Det er jeg som mistet åren, sa Strandli.

– Det er ikke sånn det fungerer. Man er et lag, og man ror sammen. Det er veldig små ting. Det er sørgelig, svarte Brun.

– Det er synd, men til syvende og sist er det jeg som mister åren, repliserte Strandli.

Strandli la til at han nok aldri vil finne ut hva som egentlig skjedde, for han har ingen planer om å se hendelsen på video.

– Skal ikke ro en meter igjen

Strandli fikk den nesten verst tenkelige avslutningen internasjonalt. Han skal nemlig legge opp etter OL. Han forlenget satsingen med Brun som følge av at Tokyo-lekene ble utsatt et år. Nå er han ferdig.

– Jeg skal ikke ro en meter igjen etter dette. Det var ikke sånn jeg hadde sett for meg at det skulle ende. Jeg er utrolig stolt over jobben vi har gjort sammen. Det har vært en ære å trene med Kristoffer, sa Strandli.

Siden 2009 har de rodd sammen. De har tatt OL-bronse, EM- og VM-gull. Strandli legger opp, mens Brun trolig fortsetter karrieren. I hvilken båt er mer usikkert.

– Det føles ganske surrealistisk. Det vil bli tungt å svelge, sa Brun om nederlaget før han satte ord på samarbeidet med Strandli gjennom lang, lang tid.

– Fått min beste venn

– Are og jeg har hatt en fantastisk karriere sammen med utrolig mange høydepunkter som jeg er veldig stolt av. Det er uvirkelig bittert at det slutter sånn, men jeg har fått min beste venn og mange opplevelser sammen. Det får man uansett ta med seg. Men i dag får man synes at dette var litt dumt, sa en gråtkvalt Brun.

Tyskland, Uruguay, Tsjekkia, Irland, Italia og Belgia skal ro finalen i lettvekt dobbeltsculler torsdag.

B-finalen går natt til torsdag. Der står de to oppført selv om kun Brun var i båten da den kom i mål flere minutter etter de andre. Foreløpig vil ikke duoen tenke for mye på det etter at OL-drømmen ble kastet på vannet da det gjaldt som mest.