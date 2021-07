Tufte avslørte NM-planer etter OL-farvel

NTB

Olaf Tufte (45) har kastet inn årene i OL-sammenheng, men avslørte etter sitt siste løp at han stiller til start i NM i september for å avslutte ringen helt.

– Jeg skal ro «firer uten» for klubben og båten jeg startet karrieren min med Ole Christian, Vidar og Geir og Bjørn Inge som trener, sa Tufte til NTB på spørsmål om når han skal sette seg i en båt neste gang.

Tufte rodde sammen med Ole Christian Nord Pettersen, Vidar Dyblie og Geir Dyblie som juniorer og tok blant annet 6.-plass i junior-VM i 1994. Bjørn Inge Pettersen har trent Tufte i en årrekke og var ved hans side da Tufte startet med roing.

Tufte opplyste at de stiller opp sammen i NM. Det skjer på Årungen rostadion 11. og 12. september, og at det trolig blir det siste, men:

– Han sier han skal ro under 6 minutter på romaskin når han er 50. Det er et veddemål. Jeg regner med han stiller opp i NM da og i hvert fall, sa lagkamerat Martin Helseth.

Forrige gang ble det 5,53 på romaskin, opplyste den 45 år gamle bonden fra Nykirke som har rodd sine siste tak i et OL. Det ble til sammen sju av dem. Over de 25 årene ble det to OL-gull i singlesculler og to sølv i dobbeltsculler.