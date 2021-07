Krangling, drama og nytt norsk tap for Spania: 27-28-nederlag i siste sekund

Spanias Jorge Maqueda og Norges Sander Sagosen i krangel under OL-kampen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Les mer Lukk

NTB

Etter en voldsom keeperduell ble Spania igjen for god for de norske håndballgutta. Spanjolene vant OL-kampen 28-27 etter et tett og intenst oppgjør.