Draktene til de norske triatlon-utøverne slaktes

– Designere bør få sparken, sier australske kommentatorer.

Etter Kristian Blummenfelts (27) OL-gull i triatlon har hans og de andre norske triatlon-utøvernes drakt vakt oppsikt.

De flortynne hvite draktene er utviklet av Norges triatlonforbund i samarbeid med sportsleverandøren TrimTex. Målet har vært å lage en drakt som er best mulig rustet til å tåle det varme klimaet i Tokyo.

Drakten er blant annet halvparten av vanlig vekt, og hvitfargen reflekterer varme bort fra kroppen. Forteller leder for innovasjonsprosjekt i triatlonforbundet/Olympiatoppen Ole Aleksander Bu til NRK.

– Det er viktig med ei drakt som ikke hindrer kroppen i å håndtere varme, men heller er med og hjelper kroppen å kvitte seg med overskuddsvarme, sier han.

Bu har jobbet tett med utviklingen av drakta.

Det som derimot har fått flere til å sperre opp øynene er hvordan drakta ser ut etter svømmeetappen i triatlonløpet.

I møte med vann blir nemlig drakta helt gjennomsiktig, og det er kun et svart tøystykke som skjuler de private delene.

Bør få sparken

Aviser og kommentatorer verden over har kommentert de norske draktene etter Blummenfelts gull natt til mandag.

Det skriver Dagbladet.

Ifølge den australske OL-journalisten Emily Benammar, som skriver for avisen Herald Sun, mente kommentatorene på Kanal 7 i Australia at designerne bak den norske drakten burde få sparken.

«Kan vi snakke om de norske draktene. De er sjokkerende. Uansett hvem som har designet dem, bør få sparken», sa de australske kommentatorene syrlig.

Og:

«Det er naturligvis ei badetruse han har under. Supermann har trusa utenfor. Dette er feil».

Ville blitt rasende

Også journalist i Washington-baserte The Atlantic, Amanda Mull, reagerte på at drakten ble gjennomsiktig, og sier hun selv hadde blitt rasende.

«Hvis jeg skulle konkurrert i triatlon i OL, ville jeg blitt rasende hvis landet mitt lagde en gjennomsiktig drakt og alle kunne se hva jeg hadde under», skriver hun på Twitter.

Den engelske avisa The Daily Mail har også skrevet om reaksjonene på at den norske drakta ble gjennomsiktig, og skriver blant annet at den norske triatleten Kristian Blummenfelt fikk øyenbrynene til å heve seg etter at hans helhvite drakt ble gjennomsiktig etter svømmedelen.

