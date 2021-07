Kamara matchvinner for DC United – Deilas lag vant stort

Ola Kamara ble matchvinner for DC United søndag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Ola Kamara scoret vinnermålet da DC United slo New York Red Bulls 1-0 i MLS søndag. Ronny Deila kunne feire 5-0-seier med sitt New York City.

Kamara ble matchvinner i det 27. minutt i oppgjøret mellom to lag som kjemper for å ta seg opp til sluttspillplass. Målet kom som følge av høyt press og en ballerobring høyt på banen.

Julian Gressel vant ballen fra Amro Tarek rett utenfor feltet, stormet fram på siden og slo inn fra høyre. Kamara hadde løpt seg fri i midten og scoret med et skudd i hjørnet fra kort hold. Det var hans sjuende mål for sesongen.

På overtid i den første omgangen ble Kamara igjen spilt gjennom av Gressel etter en ballerobring, men han ble taklet i skuddøyeblikket og ble liggende mens han holdt seg til ankelen. Han ble byttet ut ved pause.

DC United er to poeng bak CF Montréal, som har den siste sluttspillplassen i øst. Ytterligere ett poeng foran er New York CIty, som knuste tredjeplasserte Orlando City hjemme på Yankee Stadium i Bronx.

Jesus Medina, Ismael Tajouri-Shradi, Maxi Moralez, Malte Amundsen og Valentin Castellanos scoret målene.

Jakob Glesnes og hans Philadelphia Union er på fjerdeplass i øst etter 1-1 borte mot jumbolaget Inter Miami. Glesnes spilte hele kampen.

Bjørn Maars Johnsen fikk et kort innhopp da Montréal tapte 1-2 for New England Revolution.