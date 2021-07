Uklart om tyfonen når Tokyo: Norges tropp godt forberedt for brutal varme

NTB

Meteorologene er usikre på om Tokyo vil bli hardt rammet av uvær neste uke. Faren for heteslag fortsetter. De norske utøverne tok varmegrep for lenge siden.

Den tropiske stormen med navnet Nepartak forflyttet seg søndag formiddag japansk tid med en toppfart på 64 kilometer i timen.

– Det er for tidlig å si hvilken intensitet værsystemet har og hvilken vei det tar. Men det er klare indikasjoner på at Tokyo kan bli truet sent mandag eller tirsdag, sier AccuWeather-meteorologen Jake Sojda.

Flere av hennes kollegaer i Japan tror at styrken på Nepartak ikke vil nå opp på tyfonnivå, men at det likevel kan bli røffe værforhold i dagene som kommer.

Roprogrammet ble søndag endret igjen. Tirsdagens konkurranser ble flyttet til senere uken. Dette spiller inn for flere norske båter. Fra før var mandagens øvelser framskutt til søndag. Det betyr at det ikke blir mer roing i OL før onsdag.

Det er meldt opp mot 34-35 varmegrader i skyggen i Tokyo den nærmeste framtid.

– Det viktigste er at utøverne har varmeakklimatisert før de kom hit. Det har de gjort delvis i Norge (på Olympiatoppen) og i precamp, sier den norske sjeflegen i OL, Thomas Torgalsen, til NTB.

Avkjøling

På Olympiatoppen har utøverne tilgang til et klimakammer. Der kan man stille inn temperatur og luftfuktighet som man vil, i dette tilfellet som antatt vær i Tokyo i juli og august.

– Vi har snakket mye om bekledning. Vi har også nedkjølingstiltak på trening- og konkurransedager. Utøverne har testet ut en del utstyr og drikke man kan bruke, som kuldevester, slush og kald drikke. Vi har også endrede oppvarmingsrutiner. Det kan bety roligere og kortere oppvarminger enn vanlig, sier Torgalsen.

Rokonkurransene som skulle ha gått mandag, ble framskutt til søndag for å unngå dårlig vær.

Værprognosene for Tokyo forteller at det kan komme voldsomme nedbørsmengder, lyn og torden og sterk vind litt inn i neste uke. Derfor har OL-arrangøren allerede lagt alternative planer for en del utendørsøvelser i tilfelle været blir svært krevende.