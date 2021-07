Murray dropper tittelforsvar i OL-tennis

NTB

Regjerende mester Andy Murray stiller ikke i OLs singleturnering i tennis. Den skadeplagede briten satser heller på double i lekene.

Det bekrefter den britiske OL-leiren. En muskelskade gjør at han dropper jakten på en ny singletittel.

– Jeg er veldig skuffet over å måtte trekke meg, men det medisinske apparatet har anbefalt at jeg ikke bør spille to turneringer. Derfor har jeg tatt den vanskelige beslutningen om å velge double foran single, sier Murray.

Skotten skulle ha møtt canadiske Felix Auger-Aliassime søndag. Max Purcel fra Australia tar hans plass i turneringen.

Lørdag viste Murray gode takter da han vant første kamp i doubleturneringen sammen med Joe Salisbury. 34-åringen som vant OL-gull i single både i 2012 og 2016 velger å satse videre på lagspill i Tokyo.