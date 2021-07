Wijnaldum antyder at netthets bidro til Liverpool-exit

NTB

Den nederlandske fotballstjernen Georginio Wijnaldum mer enn antyder at ubehagelige tilbakemeldinger i sosiale medier bidro til at han forlot Liverpool.

Wijnaldum signerte for Paris Saint-Germain etter forrige sesong. Kontrakten hans med Liverpool var da utløpt.

Nederlenderen spilte mer enn 200 kamper for Liverpool og bidro til at Anfield-klubben vant både mesterligaen og Premier League. I et intervju med The Times røper han imidlertid at ikke fansen ikke bare overøste han med kjærlighet.

– Liverpool betydde så mye for meg. Det var samtidig noen øyeblikk der jeg ikke følte kjærlighet og å bli verdsatt der, sier midtbanemannen.

Han understreker at han ikke sikter til lagkamerater, støtteapparatet eller andre ansatte i Merseyside-klubben.

– Jeg vet at de elsket meg, og jeg elsket dem. Det kom ikke fra den kanten, mer fra den andre, sier Wijnaldum.

– Supportere på stadion og i sosiale medier var to forskjellige ting. På stadion kan jeg ikke si noe galt om dem. De støttet meg alltid. Dersom vi tapte fikk jeg imidlertid skylden i sosiale medier – i form av at jeg ville forlate klubben, legger han til.

PSG-spilleren sier fansen bare skulle visst hvor hardt han jobbet for å ta vare på egen fysikk og være klar til hver eneste kamp.