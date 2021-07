Ruud angrer ikke på OL-valget etter storspill: – En riktig avgjørelse

Casper Ruud er ikke lei seg for at Tokyo-OL går uten ham. Foto: Heiko Junge / NTB Les mer Lukk

NTB

Casper Ruud erkjenner at jakten på rankingpoeng og en mulig ATP-finale bidro til at han står over Tokyo-OL. Så langt har han truffet med valget.