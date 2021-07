Duestad om OL-medaljen som glapp: – Litt kjipt at det er så innmari nært

Jeanette Hegg Duestad fikk Norges første resultat i OL da hun ble nummer fire i luftrifle natt til lørdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Den norske skytteren Jeanette Hegg Duestad sa at det var kjipt at OL-medaljen glapp, men at fjerdeplassen i luftrifle er veldig stort for henne.