NTB

Sander Sagosen åpnet OL med en fryktelig innledning i 27-24-seieren over Brasil, men kom tilbake som storscorer. I neste kamp venter et marerittlag.

Seieren kom mot en utradisjonell motstander som på en god dag kan skape trøbbel for de fleste.

Yoyogi-arenaen var rigget til med 16.000 sitteplasser, men pandemien stoppet alt av publikum.

Norge fikk en elendig start i sin første herrehåndballkamp i OL siden 1972. På de tolv første angrepene ble det ett mål, seks bomskudd og fire tekniske feil. Det førte til at Brasil ledet 6-2 etter snaut 14 minutter.

Sagosen opplevde et rent uføre i angrep det første kvarteret med fire avslutninger (en straffe) uten mål og tre tekniske feil

Ingen pen start

– Det var ikke noen pen start, det var det ikke. Men det er litt sånn det er. Det var tidlig på morgenen (kampstart 09.00), og det er en ny situasjon å stå i en OL-kamp, men vi viste klasse ved å heve oss og snu det, sa Sagosen til NTB.

Han ga seg ikke, scoret med sitt femte forsøk og reduserte til 5-7. Norge fikk opp uttellingen, og i løpet av ganske kort tid var kampen jevn på 10-9 til Brasil.

– Jeg er ute på banen for å spille håndball og for å gjøre mål. Hvis ikke jeg gjør det så har jeg ikke noe der ute å gjøre, slo Sagosen fast etter å ha blitt toppscorer med åtte mål.

Tøff oppgave

Norge tok ledelsen for første gang på 15-14 i andreomgangen etter en Sagosen-scoring. Det ble så til 18-14 etter at samme mann ordnet tre nye mål.

Det rykket klarte ikke Brasil å utligne. Norge hadde skaffet seg kontrollen på kampen og styrte inn til sikker seier.

Keeper Torbjørn Bergerud fikk OL-debuten han så for seg med mange redninger og påfyll av selvtillit. Målvakter med en god start på mesterskapet, kan komme på en bølge som holder til siste kamp er spilt.

Landslagssjef Christian Berge sa at det viktigste for ham var at det endte med seier, men at de norske spillerne virket nervøse i starten.

– Ja, vi er litt nervøse i starten. Det merker vi, så får vi rettet det opp mer og mer utover i kampen, sa Berge.

Rett ned

Veteranen Bjarte Myrhol ble tidlig i kampen sendt i gulvet etter å ha fått en albue i ansiktet, men han kom seg etter litt behandling. Han stoppet på fire mål og viste form.

Norge fortsetter OL mot Spania mandag. Det er en motstander de norske gutta sliter hardt mot. Spanjolene har vunnet 17 av de siste 18 kampene mot Norge, mens ett oppgjør endte uavgjort.

– Det er på tide å slå dem. Vi skal slippe ned skuldrene helt og nyte å spille håndball, sa Sagosen til NTB om Spania.

Tyskland, Argentina og Frankrike er også med i den knallharde OL-gruppen til Norge. De fire beste avanserer til kvartfinale. Frankrike fikk en god start med 33-27-seier over Argentina.