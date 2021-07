Vaksinert OL-syklist fikk sjokk da han testet positivt

Simon Geschke (helt til høyre) under Tour de France tidligere i år. Foto: Christophe Ena / NTB / AP

NTB

Tyskeren Simon Geschke ble nektet start i landeveisrittet i sykling i OL etter at han testet positivt for koronaviruset. Det til tross for at han er vaksinert.