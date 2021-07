Tre OL-rekorder falt allerede første dag

NTB

Allerede før åpningsseremonien i OL i Tokyo falt de første OL-rekordene. Tre rekorder ble satt i kvalifiseringen i bueskyting.

Fredag var bueskytterne i gang før åpningsseremonien, og da ble det satt tre OL-rekorder. Først slo An San OL-rekorden i kvalifisering fra 1996 med sju poeng da hun skjøt 680 av 780 poeng. Samtidig satte Sør-Korea lagrekord.

Senere satte San nok en rekord da hun sammen med Kim Je-deok satte den første olympiske kvalifiseringsrekorden noensinne i blandet lag. Den øvelsen avgjøres senere lørdag.

Kanskje ligger det an til et rekordras videre i OL. Det er blant annet håp om at vi kan få en ny norsk verdensrekord og OL-rekord når gullfavoritten Karsten Warholm løper 400 meter hekk. Kevin Youngs 46.78 fra OL i 1992, som også var verdensrekord, ble slått da Warholm løp 46,70 tidligere i år.

Om det blir en ny OL-rekord på Warholm, får vi svar på 3. august.