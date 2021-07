Karoline Bjerkeli Grøvdal må løpe med munnbind inne: – Håpløst!

NTB

Når Karoline Bjerkeli Grøvdal ankommer OL-landsbyen i neste uke må hun bruke munnbind når hun løper på mølla om ikke reglene endres.

Norge og flere andre nasjoner har protestert på praksisen, men er enn så lenge ikke hørt.

– Det har jeg aldri prøvd. Det virker håpløst, og jeg har ingen erfaring med det. Det er kanskje en regel som går seg til etter som flere løpere kommer inn i landsbyen. Etter det jeg har forstått er det pleksiglass mellom hver mølle, og du kan også løpe ute, sa Grøvdal da hun snakket på en digital pressekonferanse fra precampen i Doha fredag.

– Da forstår jeg ikke helt hvorfor man løpe med munnbind. Man må forholde seg til reglene, og så får vi håpe at reglene lettes på, fortsatte hun.

Den strenge regelen gjelder ikke i Fukuoka. Der kan hun trene tilnærmet som normalt.

Utfordringen dukker opp når hun flytter inn i deltakerlandsbyen i neste uke, tre dager før hun løper kvalifisering på 5000 meter.

Treneren Knut Jæger Hansen sier at Norge og andre nasjoner har levert inn en anmerkning til arrangøren.

– I verste fall må vi løpe med munnbind, men vi har tatt det opp og det jobbes med å få forbudet fjernet akkurat når man er på mølla. For som Karoline sier er det pleksiglass både på sidene og foran, og det er to meter mellom hver mølle. Det virker litt meningsløst akkurat det, men ellers er vi glad for at det er munnbindpåbud alle andre plasser, sier Hansen.