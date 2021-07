Kåre Mol trener norske OL-favoritter: – De trenger tid

NTB

Landslagstrener Kåre Mol tror det kan drøye litt før sandvolleygutta Anders Mol og Christian Sørum finner toppgiret i OL-sanden.

Mol og Sørum har toppet verdensrankingen i tre år og var lenge skyhøye OL-favoritter. I de tre siste turneringene på verdenstouren har det derimot buttet, og de glitret heller ikke da de sparret mot et italiensk lag og prøvde seg på OL-arenaen Shiokaze Park sent torsdag kveld lokal tid.

– Jeg tror de trenger mer tid på hovedbanen. Du trenger trygghet, og da får du mer til. Vi fikk kjent litt på det, og jeg tror at de må slite seg gjennom noen kamper. Når du spiller er det ikke alltid du får det til gjennom en hel turnering. Du må spille på deg erfaring og selvtillit. Det er ikke noe kjøper, det er noe du skaper når du starter å spille. Det trenger de. Det trenger alle, sa Mol til NTB etter treningen.

I tillegg til å være landslagstrener, er han far til Anders Mol.

Norge skal møte lag fra Australia, Spania og Russland i gruppespillet. Det er totalt 24 lag med i turneringen, og de er fordelt på seks grupper. De to beste i hver gruppe, og de fire beste treerne avanserer til åttedelsfinalen.

Åpne

– Vi er veldig åpne, og det er utrolig mange gode motstandere i denne turneringen. I de sju turneringene hittil i år har det vært 16 lag fra ti nasjoner i semifinalene, og alle de kan vinne OL-gull. Vi må spille på oss selvtillit, og får de spilt på seg det vet vi også at de kan spille i de siste dagene. Vi skal jobbe med å være offensive og krige oss til seier i gruppespillet.

– Det at de har toppet verdensrankingen i tre år. Hva betyr det når du kommer inn i OL?

– Det betyr at de kan være med å kjempe. Men når du starter en kamp, så starter du egentlig på nytt igjen, og vi vet også at når vi spiller har vi ofte vært under andre nivåmessig, men likevel har vi klart å vinne. Da kan selvtilliten bygges opp. Den første uken blir dritspennende. Vi har kamper annenhver dag, og så har vi en liten pause. Da håper vi at vi er inne i sluttspillet med knockoutkamper.

Fantastisk

Anders Mol og Christian Sørum koste seg da de fikk testet OL-arenaen for første gang.

– Det var veldig gøy å spille på centercourten, sa Anders Mol.

– Det var mye sand, ekstreme lyskastere og litt mer vind enn jeg trodde. Jeg trodde det skulle være mer lukket, men det var litt drag i vinden. Et fantastisk stadion med en utrolig fin tribune. Dette blir en morsom opplevelse, sa Christian Sørum til NTB.

De vet at mange ser på dem som favoritter. Ikke minst bookmakerne.

– Vi er vant til at folk kaller oss favoritter. Vi har vært nummer én i verden de siste tre årene, og det er ikke uten grunn at de gjør det. Vi vet at vi kan spille god volleyball. Det gjelder bare å vise det her ute. Vi håper at vi kan finne fram det beste vi har og skaffe fram en medalje for Norge, sa Anders Mol.

Dette sier de om motstanderne i gruppespillet:

* Australia (Christopher McHugh/Damien Schumann): – Ukjente. De har ikke spilt i verdensserien på tre år. Vi må bruke dataanalyser før kampen.

* Spania (Pablo Herrera/Adrian Gavira): – Det er et lag vi har spilt mot mange ganger. Rutinerte.

* Russland (Konstantin Seminov/Ilja Lesjukov): – De er seige. Vi må spille opp mot vårt beste for å slå dem. Seminov var med på laget som ble nummer fire i OL i Rio i 2016. Lesjukov er ung og fremadstormende. Vi slo dem i EM-finalen for to år siden.