Norge inn som nummer 130 i OL-åpningen: Ingen vet hvem som tenner ilden

OL-stadion i Tokyo kommer til å være uten tilskuere under åpningsseremonien fredag. Foto: Kyodo News via AP / NTB

NTB

Norske TV-seere må vente ganske lenge før de får se Norges flagg under åpningsseremonien i Tokyo-OL fredag.

Arrangøren har med få unntak fulgt det japanske alfabetet og satt opp nasjonene i rekkefølge etter forbokstav.

Norge går inn på et publikumstomt OL-stadion (tilskuerkapasitet på 68.000) som tropp nummer 130 av 206.

Tomoe Zenimoto Hvas (21) og Anne Vilde Tuxen (23) skal bære det norske flagget og dermed lede den norske troppen. Det er første gang i historien at Norge deler oppgaven på to utøvere.

Hellas fører an som vanlig. Sist ut er vertsnasjon Japan som foran seg har Frankrike (Paris neste arrangør av sommer-OL 2024) og USA (Los Angeles har lekene i 2028).

Åpningsseremonien starter 13.00 norsk tid (20.00 i Japan) og er ventet å vare i fire timer. Mange av de norske deltakerne står over for å spare krefter til konkurranser.

Kentaro Kobayashi har hatt ansvaret for det som er ventet å bli en frisk forestilling tross pandemirestriksjoner, men han ble torsdag sparket fra posisjonen som sjef for åpningsseremonien. Bakgrunnen er at han harselerte over holocaust under et humorprogram tilbake i 1998.

Hvem som bærer OL-fakkelen sist og tenner ilden inne på stadion, er som vanlig en hemmelighet. Det pleier som regel å være en kjent idrettsutøver.