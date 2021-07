Sander Sagosen under pressekonferansen i OL-landsbyen før i OL setter i gang. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Sander Sagosen sendte varme tanker til alle etterlatte på 10-årsdagen for terroranslagene i Norge i 2011.

– Det er en av de svarteste dagene jeg har levd i mitt liv. Jeg var på ferie i Spania, og vi brukte mye tid foran TV-en for å få med oss det som hadde skjedd, sa en noe preget Sagosen under et pressemøte i Tokyo torsdag.

– Det var en av de tristeste dagene i Norges historie, og det var også mange på min alder som forsvant. Vi tenker på dem som har vært gjennom en tøff tid.

Sagosen var 15 år da tragedien rammet Norge i 2011.

Han spiller sitt første OL og starter med en kamp mot Brasil natt til lørdag norsk tid. Sagosen svarte ganske kontant «Norge» da en svensk avis spurte om hvem som tar gullet i herrehåndball.

Norge skuffet i VM i Egypt i januar, men Sagosen er offensiv før den beinharde Tokyo-turneringen.

Han vant mesterligaen og Bundesliga med Kiel sist sesong.

– Det har vært litt svingende, mer enn jeg så for meg på forhånd. Det var et svært tøft kjør med mange kamper og karanteneperioder. Jeg tar med meg mye læring, sa Sagosen til NTB.

Han kom til Kiel i fjor sommer fra Paris Saint-Germain.