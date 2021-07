OL-topp fikk sparken etter holocaust-harselering

NTB

Sjefen for åpningsseremonien under sommerlekene i Tokyo fikk sparken kun dagen før seremonien finner sted på grunn av harselering med holocaust.

Hendelsen, som nå har kostet Kentaro Kobayashi jobben som sjef for åpningsseremonien, skjedde i 1998. Det er et gammelt videoklipp som har kommet fram i lyset, der Kobayashi skal ha tullet med holocaust på et humorprogram.

– Det kom fram at han under en tidligere opptreden brukte ord som gjorde latter ut av et historisk faktum, sa OL-sjef Seiko Hashimoto på et pressemøte torsdag.

Tidligere i uken klart at komponist Keigo Oyamada, som skulle ha ansvar for musikken under den nevnte åpningsseremonien, måtte trekke seg på grunn av at han hadde mobbet tidligere klassekamerater.

Tokyo-OL har blitt utsatt for mye kritikk i forhold til hvordan de har håndtert virussituasjonen i landet. Flere utøvere er allerede smittet i OL-landsbyen, og flere har måttet trekke seg.