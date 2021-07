OL over før det startet for Gøran Johannessen

NTB

Gøran S. Johannessen reiser hjem fra Japan før Norges første kamp i OL-turneringen i håndball. Det bekrefter han overfor VG.

Tysklandsproffen skriver «det stemmer» i en tekstmelding på avisens spørsmål om at han forlater den norske håndballtroppen.

Håndballforbundet har foreløpig ikke kommentert saken.

VG skriver at forfallet trolig skjer på grunn av en skade. Nyheten kommer fire dager før Norge starter lekene i Tokyo mot Brasil.

Et norsk herrelag i håndball er kvalifisert for OL for første gang siden 1972.

Johannessen er en sentral spiller for Norge, og forfallet skaper utfordringer for landslagssjef Christian Berge.