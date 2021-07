The Athletic: Arsenal dropper USA-turné etter coronatilfeller

NTB

Arsenal avlyser sesongoppkjøringen som var lagt til Florida, melder velrenommerte The Athletic. Årsaken skal være påvist coronasmitte innad i London-klubben.

Ifølge nettstedet er det snakk om et lite antall smittetilfeller blant Arsenals reisefølge. Premier League-laget skulle ha dratt over Atlanteren denne uken for å spille to treningskamper i Florida.

Arsenal skulle møtt Serie A-mester Inter 25. juli og Everton eller colombianske Millonarios tre dager senere.

Nyopprykkede Brentford blir Arsenals motstander når Premier League starter den nye sesongen 13. august.