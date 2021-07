Forsvunnet ugandisk vektløfter funnet i Japan

En vektløfter fra Uganda forsøkte å flykte etter at han fant ut at han ikke får delta i OL i Tokyo. Foto: AP Photo / Kiichiro Sato

NTB

Den ugandiske vektløfteren som forsvant fra en treningsleir i Osaka fredag har nå blitt funnet, melder japanske myndigheter.

Fredag ble det slått alarm etter at Julius Ssekitoleko fra Uganda uteble fra en obligatorisk coronatest. OL-deltakeren var heller ikke å finne på sitt eget hotellrom.

20-åringen hadde nylig fått beskjed om at han ikke kom til å få delta i Tokyo-OL på grunn av et kvoteringssystem.

Vektløfteren etterlot seg kun en lapp hvor det sto at han ønsket å finne arbeid, og at eiendelene hans skulle sendes tilbake til familien i Uganda.

«I dag ble mannen funnet i delstaten Mie uten tegn til skader eller noen kriminelle involveringer», skal en lokal politibetjent ha sagt til nyhetsbyrået AFP.

«Han ble funnet i et hus som tilhørte personer med tilknytning til mannen. Han motsatte seg ikke arrestasjonen. Vi jobber fortsatt med å finne ut motivene for forsvinningen» sa politiet videre.

Forsvinngsnummeret kom på et tidspunkt hvor bekymringen for coronasmitte er stor i Japan. Smittenivået er stadig økende i Tokyo, og byen er inne i sin fjerde unntakstilstand så langt under pandemien.