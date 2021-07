Volleyballforbundet støtter håndballens truseprotest – opplever heller ikke full valgfrihet

NTB

Norges Volleyballforbund stiller seg bak håndballforbundet i kampen for at kvinnelige spillere i beachhåndball skal få spille i valgfrie klær internasjonalt.

Mandag ble Norges Håndballforbund bøtelagt for at kvinnelandslaget i beachhåndball benyttet tights, og ikke bikinitruser, under bronsefinalen i EM nylig. Bekledningen var et brudd på gjeldende regler.

I regelverket til Det internasjonale håndballforbundet (IHF) står det at kvinnenes uniform er truser og bikinioverdel. Landslagene for menn kan derimot spille i singlet og shorts.

Også i sandvolleyball har kvinnenes antrekk vært et tilbakevendende stridstema siden idretten ble olympisk gren i 1996. Norges Volleyballforbund forstår kampen håndballen nå tar.

«Vi anser det som en selvfølge at utøverne står fritt til å velge antrekk både i nasjonale og internasjonale turneringer», skriver forbundet.

For sandvolleyballspillerne ble «bikinipåbudet» opphevet av Det internasjonale volleyforbundet (FIVB) allerede i 2012. Kvinnelige utøvere har siden den gang kunnet velge om de vil spille i bikinitruse, tights eller shorts.

Likevel hevder forbundsledelsen i Norge at endringen ikke har gitt utøverne «opplevd full valgfrihet». Det henger sammen med at valgfriheten er koblet til formuleringen «kulturelle eller religiøse årsaker».

Volleyballforbundet er tydelig på at landslagsutøverne ønsker en valgfrihet som ikke har noen for kobling til årsak.